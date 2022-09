Oude bekende duikt opnieuw op in ‘Thuis’

Even in achteruit: in het vorige seizoen ging Simonne op cruise, waar ze een korte relatie kreeg met schipper Dirk. Eenmaal terug bleven de schuldgevoelens knagen, tot ze uiteindelijk alles opbiechtte aan Frank (Pol Goossen). Toen de bom ontplofte, ging Simonne een tijdje bij haar dochter Kaat in Finland wonen. Maar de liefde tussen haar en haar ‘baby’ bleek te sterk, dus streken ze de plooien uiteindelijk weer glad. Eind goed, al goed.

Al brengt de plotse verschijning van Dirk, intussen gestopt met varen, daar misschien verandering in. Hij knoopte gisteravond een gesprekje aan met een verraste Simonne over “nieuwe levens beginnen”. De verliefdheid leek bij hem niet helemaal over, al blokte Simonne zijn poging tot toenadering al snel af. Eenmaal thuis vertelde ze echter niet aan Frank dat ze haar oude liefde tegen het lijf was gelopen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.