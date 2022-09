Maaseik overtuigt, werk aan de winkel voor Achel

Voltallig was Maaseik nog niet. Reggers gooit nog steeds hoge ogen met de Young Red Dragons op het EK U20, Nikkinen is nog niet speelklaar. Bij Achel ontbrak met Ward Van Dyck een belangrijke hoekaanvaller. Nieuwbakken Tectum-coach Jan Vanvenckenray moet een nieuwe ploeg smeden na het vertrek van clublegendes Verschueren, Brouns en Campforts. Het lijkt erop dat Fransen en Gortzak dit seizoen voluit hun gang kunnen gaan. Maar zij waren niet opgewassen tegen een zeer solide Maaseik, dat serverend heel sterk voor de dag kwam. Nieuwkomer Protopsaltis tekende voor drie van de negen aces en heeft alles om de nieuwe chouchou van de Steengoed Arena te worden. Ook Bartos kwam sterk voor de dag, Hetman viel sterk in.

Sets: 25-21, 25-18, 25-11, 25-18. Maaseik: Treial 12, Bartos 16, Cox 16, Vanker, Fornes 8, Protopsaltis 14. Libero: Perin. Kwamen in: Hetman 6, Aloisi 5, Thys 1. Achel: Staples 12, Verweij 7, Smit 4, Fransen 14, Gortzak 2, Dalli Cardillo 3. Libero: Claes. Kwamen in: Van Leemputten 1, Medenis 3, Duwaerts.

© Bart Borgerhoff

