PODCAST WK. Met met koersprofessor Marc Sergeant: “Remco Evenepoel heeft de wereldtitel laten schieten in de bochten”

Het WK wielrennen in Wollongong is halfweg, al moet het beste nog komen. Het ideale moment om terug- en vooruit te blikken met onze koersprofessor Marc Sergeant. Hij komt met interessante inzichten over de tijdrit van Remco Evenepoel, dist fantastische anekdotes op over Victor Campenaerts, de man die de nouvelle vague in het Belgische tijdrijden inluidde en geeft Team Belgium goede raad voor de wegrit. Bij onze reporters ter plekke Wim Vos en Guy Van Den Langenbergh polsten we of ook zij mixed feelings hebben bij de Mixed Team Relay. Guy schrijft volgend jaar Team Rijkevorsel in.