Vertegenwoordigers van het Europese project kregen woensdag een rondleiding in de Lommelse fabriek. — © gvb

Lommel

Over twintig jaar komt er een massa opgebruikte zonnepanelen van onze daken. Het Lommelse glasrecyclagebedrijf Maltha is een belangrijke schakel in een Europees onderzoek naar een efficiënte recyclagemethode.