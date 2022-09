Amerikaanse centrale bank trekt rente weer op: dit zal ook een impact op ons allemaal hebben

Zoals te verwachten heeft de Amerikaanse Federal Reserve de rente opgetrokken met 75 basispunten om de hoge inflatie te bestrijden. De Amerikaanse beleidsrente komt daarmee op 3 à 3,25 procent, het hoogste niveau sinds 2008. Dat maakte Fed-voorzitter Jerome Powel woensdagavond iets na 20 uur bekend. En als het in New York regent, dan druppelt het ook in Frankfurt. “De Europese Centrale Bank zal niet anders kunnen dan ook haar beleidsrente optrekken”, zegt Koen De Leus, chief economist bij BNP Paribas Fortis. “En dat zullen we allemaal op de ene of andere manier voelen.”