Gulle weldoener blijkt seksueel roofdier: daarom zit bekende Limburgse TikTokker in de cel

Tienduizend maandverbanden. Zoveel stuks deelde Glen Van Ranst - echte naam Glen W. (29) in december vorig jaar uit aan vrouwen in armoede. Hij leek wel een vloggende Sinterklaas. “Leren delen met elkaar maakt gelukkiger dan je denkt”, luidde zijn motto. De twintiger is razend populair op TikTok, met 66.000 volgers en anderhalf miljoen likes. Een vlogger wiens naam iedere Limburgse tiener kent. Alles wat hij vraagt aan zijn volgers, wordt door honderden jongeren wat graag ingewilligd.

LEES OOK. Bekende Vlaamse Tiktokker in de cel op verdenking van ernstige zedenfeiten met jonge vrouwen

Vechtpartij en dealen

Dat leren delen waar hij zo graag naar refereert, strookt dan weer niet met zijn crimineel brokkenparcours. Zo kreeg Glen W. een celstraf van twaalf maanden opgelegd voor het dealen van cannabis, speed en zelfgemaakte GHB op een feestje. Doel: geld verdienen. Eerder was de vlogger uit Beringen al eens veroordeeld voor het afranselen en beroven van een caféganger die net gewonnen had op de bingo-automaat. “Mijn jeugd is niet gelopen zoals het moest, maar ik ben blij dat ik uiteindelijk goed ben terechtgekomen”, zei hij daarover in een van zijn vele vlogs.

Verkrachting, prostitutie, mensenhandel

Sinds kort zit hij in de cel, bevestigt het Limburgs parket. Dat op verdenking van heel zware zedenfeiten met minderjarigen. Glen W. zou (minstens) vier jonge vrouwen in de prostitutie hebben gedreven. Hij zocht contact met hen, manipuleerde hen en dwong hen finaal seks te hebben met oudere mannen.

Tegen Glen W. loopt een gerechtelijk onderzoek wegens vermeende verkrachting, mensenhandel en het aanzetten tot prostitutie. Twee van de slachtoffers zouden intussen net meerderjarig zijn. Of hij de feiten bekent dan wel ontkent, is niet geweten. De onderzoeksrechter plaatste hem alvast onder aanhoudingsmandaat. Zijn lucratief bestaan als populaire vlogger lijkt definitief voorbij. Zijn sociale mediakanalen zijn afgesloten, zijn rijk is uit.