Hasselt

Om de 50ste verjaardag van Cultuurcentrum Hasselt in stijl te vieren, heeft Stijn Meuris een Limburgse all star band samengesteld: de Festififty Band, met Axelle Red, Mario Goossens, Dana Winner en vele anderen. “Vrijdag en zaterdag treden we op met songs uit 1972”, aldus Meuris. “Noem het voor mijn part een Hasseltse revue.”