Anderlecht-aanvaller Mario Stroeykens loodst Belgische U19 voorbij Albanië in eerste EK-kwalificatiewedstrijd

De Belgische U19 hebben dinsdag hun eerste wedstrijd van de eerste kwalificatieronde voor het EK 2023 gewonnen. In het Stedelijk Sportstadion van Hasselt blikten ze Albanië in met 3-1.

De Belgen toonden zich de gehele eerste helft beter dan hun Albanese tegenstanders, maar konden hun overwicht niet in doelpunten omzetten. In de tweede helft viel het doelpunt wel snel. Anderlecht-speler Noah Sadiki (47.) werkte de assist van zijn clubgenoot Mario Stroeykens in het doel. De ploeg van Thierry Siquet moest echter snel opnieuw beginnen, want Dario Daka (51.) bracht Albanië vlak na het openingsdoelpunt weer langszij.

Iets na het uur was Stroeykens (64.) opnieuw bij een doelpunt betrokken. Op assist van de ingevallen Norman Basette trapte hij de 2-1 tegen de touwen. In het slot van de wedstrijd stelde Club NXT-speler Romeo Vermant (90.+6) de zege helemaal veilig.

Door de diskwalificatie van Rusland telt groep 7 met België, Albanië en Spanje slechts drie teams. België treft Spanje volgende week dinsdag.

De eerste twee ploegen van iedere groep in de eerste kwalificatieronde stoten door naar de eliteronde. Daar kunnen de ploegen zich definitief kwalificeren voor het EK, dat plaatsvindt van 20 tot 28 maart in Malta.

De UEFA organiseert ieder jaar een EK voor ploegen onder negentien jaar. De vorige editie werd gewonnen door Engeland. België strandde in de eliteronde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

U18 wint van Faeroër Eilanden

De Belgische U18 hebben hun eerste wedstrijd op het vriendschappelijke toernooi in het Spaanse Murcia eenvoudig gewonnen. In de Pinatar Arena zette de ploeg van trainer Wesley Sonck de Faeroër met 3-1 opzij.

De jonge Duivels werden de hele eerste helft in bedwang gehouden door hun tegenstander uit de Noord-Atlantische Oceaan en trokken zonder doelpunten de kleedkamers in. In de tweede helft brak de wedstrijd helemaal los. België vond drie keer de weg naar doel, maar slikte ook een doelpunt.

De Belgische U18 werken nog twee wedstrijden af in Spanje. Vrijdag staat een duel met Nederland gepland (11u30). Volgende week maandag wacht Engeland (11u30).