Protesten tegen mobilisatie uitgebroken in tal van Russische steden: ruim 300 mensen opgepakt

Volgens de ngo vonden er protesten plaats in zeker 23 steden in het hele land.

Journalisten van AFP in Moskou zagen hoe zeker vijftig mensen werden gearresteerd in een van de belangrijkste straten van de hoofdstad. In Sint-Petersburg, de tweede grootste stad van Rusland, werd in het centrum een bus vol arrestanten afgevoerd door de politie. De manifestanten scandeerden “neen tegen de oorlog” en “geen mobilisatie”.

Nu, bijna zeven maanden na de inval in Oekraïne, kiest Poetin voor een gedeeltelijke mobilisatie van zijn eigen strijdkrachten. Enkel de personen die momenteel reservist zijn en dus militaire ervaring hebben, worden opgeroepen. Volgens het defensieministerie zou het gaan om 300.000 reservisten.

