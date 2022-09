Stef Ceyssens stapte dit seizoen over naar Hasselt. — © Raymond Lemmens

Met Lommel speelde Stef Ceyssens (27) in de Beker van België al tweemaal tegen een eersteklasser, dat kunstje wil de nieuwkomer met Hasselt graag nog eens overdoen. Dan moet vrijdag wel reeksgenoot Ninane voor de bijl. “Het zou te gek zijn als we in de volgende ronde uitkomen tegen het Limburg United van mijn broer Toon.”