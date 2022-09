Nabestaanden zullen vanaf nu een pak meer betalen voor een crematie van een dierbare. Want ook de crematoria voelen de stijgende energieprijzen. De situatie is onhoudbaar en zal moeten worden doorgerekend aan de nabestaanden. Ook bij huisdierencrematorium Kuaga in Lommel stijgt de prijs voor een crematie met 30 procent.