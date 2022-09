Zelenski zoekt Vlaamse miljoenen: investeren in Oekraïne is “grootste opportuniteit sinds WOII”

400 miljard. Zoveel heeft Volodimir Zelenski nodig om zijn land straks weer helemaal op het spoor te krijgen. “De grootste opportuniteit voor beleggers sinds de Tweede Wereldoorlog”, zegt hij in een campagne. Zijn bedeltocht begon in volle oorlogstijd in New York, en heeft nu ook Vlaanderen bereikt. “Enkel wie héél veel risico durft te nemen zal in dit verhaal stappen”, zegt onze economische columnist Pascal Paepen.