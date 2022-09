Twee Limburgse tuinontwerpers strijden om mooiste tuin in nieuw VTM-programma

VTM duikt vanaf eind volgende week de tuin in. Goed Geplant is een nieuw programma in het weekend, met bovendien twee Limburgse gezichten.

Vanaf zaterdag 1 oktober verklaart VTM in samenwerking met VLAM de strijd om de uniekste tuin voor geopend. Ervaren tuinontwerpers Eef Coolen en Niel Sannen nemen het tegen mekaar op en kruipen in de hoofden en tuinen van acht verschillende tuineigenaars met elk hun eigen dromen. Ze maken een ontwerp naar het budget en de wensen van de eigenaars. Die kiezen de winnaar en het winnende tuinontwerp wordt omgezet in realiteit. De verliezer blijft niet bij de pakken zitten, maar helpt de winnaar de droomtuin tot leven te brengen.

Hoe groot of klein de tuin ook mag zijn, Eef en Niel halen hun meest creatieve brein naar boven om elke ruimte maximaal te benutten. Veel kleur, speciale vormen, strakke patronen: geen idee is te gek. Lukt het hen om de tuineigenaars te overtuigen met een uniek en betoverend concept?

Eef Coolen (36) is landschaps- en tuinarchitect van opleiding en ‘leading lady’ van Bolster. In 2014 begon ze haar eigen groenbedrijf, met Hasselt als uitvalsbasis. Voordien was ze journalist voor Het Belang van Limburg.

Niel Sannen van familiebedrijf Tuinen Sannen is 30 jaar en woont in Tessenderlo. Met zijn 1m93 is hij een behoorlijk indrukwekkende maar even goedlachse en gemoedelijke verschijning.

‘Goed Geplant’, vanaf zaterdag 1 oktober om 18.20 uur bij VTM