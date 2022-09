Brand in Peer: man komt thuis van werk en merkt dat living en keuken onder het roet zitten

Op Bovenlinde in Peer is in de nacht van dinsdag op woensdag een brand uitgebroken in een huis. De bewoner was op dat moment aan het werk en merkte pas ’s ochtends dat zijn living en keuken onder het roet zaten. Zijn twee hondjes waren wel thuis, maar hebben de brand overleefd.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk. “Rond 7.30 uur kwam de man thuis van zijn werk”, vertelt luitenant Ronny Waelbers van de brandweer Noord-Limburg. “Toen hij de achterdeur opende, zag hij meteen dat zijn living en keuken zwart zagen van het roet. Ter hoogte van het elektrisch vuur was in de loop van de nacht een brand uitgebroken. Onder meer een airfryer, de dampkap en enkele kastjes hadden vuur gevat en waren uitgebrand. De twee hondjes van de man waren de hele nacht binnen geweest, maar hadden de brand wel overleefd.”

De man haalde zijn honden meteen uit het huis en verwittigde de brandweer Noord-Limburg. “We hebben de hondjes voor alle zekerheid wat extra zuurstof gegeven. De man heeft al bij al geluk gehad. Omdat alle ramen en deuren gesloten waren, is de brand bij een gebrek aan zuurstof vanzelf uitgegaan. Het vuur heeft zichzelf als het ware gestikt. De woning is wel onbewoonbaar verklaard vanwege de grote roetschade. Er zal nog een paar dagen gepoetst moeten worden vooraleer de man weer in zijn huis kan.” gvb/siol