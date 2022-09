Donald Trump en drie van zijn kinderen aangeklaagd wegens jarenlange verrijking door fraude

De openbaar aanklager van New York heeft Donald Trump en drie van zijn kinderen aangeklaagd wegens belastingontduiking. De oud-president en een deel van zijn familie zou zich meer dan 10 jaar lang verrijkt hebben door fraude te plegen via het familiebedrijf de Trump Organization.

“We dienen een rechtszaak in tegen Donald Trump voor het overtreden van de wet (...) om winst te genereren voor zichzelf, zijn familie en zijn bedrijf”, zei procureur-generaal van New York Letitia James , een maand nadat de voormalige Republikeinse president door haar kantoor in New York was ondervraagd.

Er zullen ook aanklachten worden ingediend tegen de bedrijven van Trump en zijn kinderen Donald Junior, Eric en Ivanka, aldus James.

James leidt al jaren onderzoeken tegen Trumps bedrijvenimperium. Volgens de ruim 200 pagina tellende aanklacht was er op elk niveau van de bedrijven in meer of mindere mate sprake van fraude. Zo werd er onder meer de waarde van onroerend goed overdreven om hogere leningen te kunnen afsluiten en op die manier ten onrechte belastingvoordelen zijn verkregen, klinkt het. De oud-president van de VS zou bewust zijn jaarrekeningen verkeerd hebben voorgesteld.