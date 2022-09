Cortus weegt 120 kilo en is 4,20 meter hoog. — © rapo

Kortessem

De Cel Lokale Economie Kortessem organiseert zondag samen met de Confrérie van het Kortessems Fruit het evenement Proef Haspengouw in Vliermaal. Eregast is de reus Cortus, die na tien jaar weer te bewonderen is.