Rode Duivels scharen zich achter campagne voor mensenrechten in Qatar, Eden Hazard zal ‘One Love’-kapiteinsband dragen

De Rode Duivels scharen zich samen met negen andere landen achter de One Love-campagne voor arbeids- en mensenrechten in Qatar, waar in november en december het WK voetbal gespeeld wordt. Dat heeft de Belgische voetbalbond woensdagnamiddag bekendgemaakt.

In totaal nemen er tien landen deel aan de campagne. Naast België zijn dat Nederland, Engeland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Wales. De aanvoerders van die landen zullen tijdens de interlands een armband dragen met daarop een hart met kleuren die representatief zijn voor alle achtergronden. Voor de Belgen start de actie met de Nations League-wedstrijden van later deze week tegen Wales en Nederland. De acht aan het WK deelnemende landen zullen de armband ook in Qatar dragen.

“Deze One Love-campagne maakt gebruik van de kracht van voetbal om inclusie te bevorderen en een boodschap uit te dragen tegen elke vorm van discriminatie en onrecht, nu de ogen van de wereld gericht zijn op ons wereldspel”, klinkt het bij de KBVB. “Deze boodschap wordt gesymboliseerd door de respectieve aanvoerders van de nationale mannenploegen die de kenmerkende One Love-armband dragen. Deze steun voor de One Love-campagne is een onderdeel van het bredere engagement van de KBVB om het WK te gebruiken als een platform voor verandering, waarbij volledig wordt erkend dat er sinds de toekenning van het toernooi vooruitgang is geboekt in Qatar.”

“Door al met tien landen dezelfde aanvoerdersband te dragen, geven we alvast een sterk signaal van solidariteit”, zegt aanvoerder Eden Hazard. “We kunnen alleen maar hopen dat in de komende weken nog meer landen ons voorbeeld zullen volgen.”