De president van Rusland die ermee dreigt dat hij “alle middelen” zal inzetten. Dat het “geen bluf” is. En tegelijk ook het woord “vernietigingsmiddelen” nog eens laat vallen. Poetin wéét dat het goed is voor zijn populariteit als hij harde taal spreekt tegen het Westen. Maar als hij écht niet bluft: waarop hint hij dan als hij over “alle middelen” begint?