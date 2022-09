Na de afscheidsbrief van Xander De Rycke aan zijn moeder: hoe rouw je als je een moeilijke band had met de overledene?

Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, zeker niet als de relatie met de overledene niet van een leien dakje liep. Dat schrijft ook Xander De Rycke (34), die onlangs zijn moeder verloor, op Instagram. “Ik ga niet liegen: het was niet gemakkelijk om iets te schrijven over u. Dat is perfect in lijn met al de rest. We hadden geen gemakkelijke relatie.” Maar hoe verloopt het rouwproces dan? En wat als je nadien toch spijt krijgt?