Hier is het dan: het nieuwe Pink Ribbon-lintje, ontworpen door drie vrouwen die zelf met de ziekte geconfronteerd werden

Hoewel we er liever niet over nadenken, wordt één op de negen Belgische vrouwen ooit geconfronteerd met een borstkankerdiagnose. Dat is veel, maar toch krijgt de ziekte nog onvoldoende aandacht. Nog te vaak controleren vrouwen hun borsten niet en wordt de diagnose daardoor (te) laat gesteld. Al vijftien jaar voert Pink Ribbon daarom campagne in ons land. Om dat in de bloemetjes te zetten, komt de organisatie dit jaar met een nieuw lintje.