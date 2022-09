Wat staat er nog op het spel tijdens de laatste twee groepswedstrijden in de Nations League?

Terwijl België in groep 4 nog volop in de running is voor de Final Four van de Nations League in juni 2023, vergaat het andere toplanden heel wat minder. Wereldkampioen en titelverdediger in de Nations League Frankrijk en Europees kampioen Engeland staan immers op het punt om te degraderen uit de hoogste afdeling van de Nations League. Een overzicht.

AFDELING A

Groep 1: Denemarken (9 punten), Kroatië (7), Oostenrijk (4), Frankrijk (2)

In groep 1 is wereldkampioen en titelverdediger Frankrijk al uitgeschakeld voor de Final Four. Les Bleus konden deze campagne van de Nations League nog geen enkele wedstrijd winnen en kunnen zo zelfs degraderen naar afdeling B in de Nations League als het donderdagavond verliest van Denemarken.

Leider Denemarken kan niet meer degraderen en is zeker van groepswinst en bijbehorende Final Four als het donderdag wint van Frankrijk. Kroatië mag dan weer niet verliezen van Oostenrijk of ze zijn -ongeacht de uitslag van Denemarken- uitgeschakeld.

Oostenrijk kan eventueel ook nog groepswinnaar worden als het wint van Kroatië en als Denemarken verliest. Bij winst is Oostenrijk sowieso zeker dat het in de hoogste afdeling van de Nations League blijft.

Groep 2: Spanje (8), Portugal (7), Tsjechië (4), Zwitserland (3)

Met nog twee speeldagen te gaan is Spanje al zeker van behoud in afdeling A van de Nations League. Als de Spanjaarden winnen van Zwitserland en de Portugezen verliezen van Tsjechië, is Spanje bovendien zeker van groepswinst en de Final Four in juni 2023.

Zwitserland degradeert naar afdeling B als het verliest van Spanje en als Tsjechië wint van Portugal. Maar de Zwitsers kunnen even goed nog groepswinnaar worden en blijven daarvoor in de running als ze winnen van Spanje en als Portugal niet wint van Tsjechië. En ook Tsjechië maakt nog kans op de Final Four als het zelf wint en Spanje niet. Nog spanning troef dus in groep 2.

Groep 3: Hongarije (7), Duitsland (6), Italië (5), Engeland (2)

In groep 3 is Hongarije voorlopig de verrassende leider. De Hongaren kunnen zich plaatsen voor de eindfase van het toernooi mits winst tegen Duitsland en als Italië Engeland niet verslaat. Maar Hongarije kan ook nog degraderen, zo dicht ligt het bij elkaar in groep 3. Al lijkt die kans eerder klein, want de Engelsen konden deze campagne van de Nations League nog geen match winnen. Ze zijn al uitgeteld in de strijd om groepswinst en degraderen naar afdeling B als ze verliezen van Duitsland.

Die Mannschaft mag vooral niet verliezen van Hongarije als het zicht wil behouden op groepswinst, terwijl Italië Engeland moet verslaan om in de running te blijven. Of moet hopen op een gelijkspel in de andere wedstrijd.

Groep 4: Nederland (10), België (7), Polen (4), Wales (1)

In groep 4 is het iets minder spannend, want daar zijn alleen Nederland en België nog in de running voor groepswinst.

Wales zakt een afdeling als het verliest van België en als Polen niet verliest van Nederland. Als Wales gelijk speelt en Polen wint is het ook van dat. Polen moet dus beter doen dan Wales om zeker te zijn van behoud. Net zoals Nederland beter moet doen dan België om zeker te zijn van groepswinst.