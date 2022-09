Wie bakt de Lekkerste Pizza van Limburg? Dit zijn jullie vijf finalisten: “Mijn droom is uitgekomen”

Pizzeria Rocco Cagliostro in Genk

Het verhaal van pizzaiolo Rocco Cagliostro leest als een filmscenario. Hij leerde pizza’s bakken in de keuken van zijn opa en wenste op zijn dertiende verjaardag dat hij later pizzabakker zou worden. Enkele minuten nadat hij de kaarsjes op zijn verjaardagstaart had uitgeblazen, stierf zijn tante voor zijn ogen aan een hersenbloeding. “Ik heb lang gedacht dat de dood van mijn tante mijn schuld was”, vertelt Rocco. “Ik kreeg last van angstaanvallen, ook op latere leeftijd. Om die te overwinnen hield ik vast aan mijn droom: pizzabakker worden.”

“Ik heb lang gedacht dat de dood van mijn tante mijn schuld was”, vertelt pizzaiolo Rocco Cagliostro. — © Luc Daelemans

Hoe vaak eet je pizza? “Zelden, net zoals een friturist ook niet zo vaak frietjes eet.”

Beste pizza op de kaart? “Pizza Calabrese met tomatensaus, fior di latte, pikante worst, ‘nduja (zeer pikante smeerpasta, nvdr.), tomaatjes en basilicum.”

Pizza Hawaï? “Not done! Alleen als kindjes om ananas vragen zwicht ik.”

Pizzeria Rocco Cagliostro, Onderwijslaan 74 in Genk. Info: www.pizzeria-rocco-cagliostro.business.site/

Il Sottereano in Genk

Il Sotterreaneo, in het Nederlands ‘de ondergrond’, is een pizzeria op een steenworp van de steenkoolmijn van Waterschei. Piepjonge pizzabakker Mirco Polo koos de naam niet toevallig: “De ondergrond verwijst zowel naar de locatie van onze zaak in de kelder van mijn ouderlijk huis als naar mijn grootvader die mijnwerker was.”

Mirco begon de pizzeria als student-ondernemer. “Ik moet nog altijd enkele vakken afwerken, maar de zaak is intussen wel mijn hoofdberoep. Om klanten te lokken, gebruik ik doordachte campagnes op sociale media. Er zijn maar weinig pizzeria’s met goed uitgebouwde socialmediakanalen en laat dat nu net iets zijn dat ik tijdens mijn studies heb geleerd.”

Helpende hand Stefano Minzoni, uitbater Mirco Polo en diens vriendin Chiara Meloni. — © Boumediene Belbachir

Hoe vaak eet je pizza? “Zondagavond is onze vaste pizza-avond thuis, maar daar blijft het meestal niet bij.”

Beste pizza op je kaart? “De Pizza Da Nonno, naar een recept uit Puglia, de streek waar mijn grootvader vandaan komt. De pizza is belegd met buffelmozzarella, raapsteel en artisanale varkensworst.”

Pizza Hawaï? “Het staat niet op onze kaart, maar het kan wel: klant is koning.”

Il Sottereano in Genk, Haneveldstraat 19 in Genk. Info: www.ilsotterraneo.be

Tartufo Italian Foodbar in Zonhoven

Samen met haar man Ivano Scarpitte focust Linda Borletti zich op de pizza contemporanea, ofwel de hedendaagse pizza. “Het gaat om een recept dat traditie en innovatie verbindt: een mix van de traditionele Napolitaanse school en de klassieke Italiaanse pizza zeg maar.”

Om deze authentieke pizza met moderne twist onder de knie te krijgen, volgde Linda verschillende opleidingen. “In 2017 behaalde ik mijn diploma als kok om vervolgens naar Italië te trekken voor een opleiding tot pizzabakker.”

Samen met haar man Ivano Scarpitte focust Linda Borletti zich op de pizza contemporanea. — © Raymond Lemmens

Hoe vaak eet je pizza? “Als het restaurant geopend is, eten we elke dag wel een stukje.”

Beste pizza op de kaart? “De Pizza Chef met fior di latte, crème van paarse zoete aardappel, pancetta, burrata, verse basilicum, halfzongedroogde kerstomaten en chips van paarse zoete aardappel.”

Pizza Hawaï? “Klanten kunnen ananas bij hun pizza bestellen, maar wij leggen die er niet zelf op en noemen de pizza ook niet ‘Pizza Hawaï’, maar Pizza Fai Da Te wat ‘Pizza doe-het-zelf’ betekent. We serveren de ananas dus in een potje.”

Tartufo Italian Foodbar, Molenweg 77 in Zonhoven. Info: www.tartufoitalianfoodbar.be

“Klanten kunnen ananas bij hun pizza bestellen, maar wij leggen die er niet zelf op en noemen de pizza ook niet ‘Pizza Hawaï’”. — © RR

Pizza Da Manu in Pelt

Het was zijn vrouw Nathalie die Emanuele Padovani het laatste duwtje in de rug gaf om een pizzeria te openen. “Samen met mijn rechterhand Claudio Cairo startte ik vijf jaar geleden al een mobiele pizzeria. De pizza’s die we bakten op huwelijken en verjaardagsfeestjes vielen erg in de smaak. Vorig jaar overtuigde mijn echtgenote, die al een broodjeszaak had, me om een restaurant te openen in het woongedeelte van het gebouw. We zijn dus speciaal naar een andere woning verhuisd om een trattoria met pasta en pizza te kunnen openen.”

Het was zijn vrouw Nathalie die Emanuele Padovani het laatste duwtje in de rug gaf om een pizzeria te openen. — © Luc Daelemans

Hoe vaak eet je pizza? “Geen volledige pizza, maar toch verschillende stukjes per week.”

Beste pizza op de kaart? “De Pizza Parma e Rucola: heerlijk én mooi dankzij de Italiaanse driekleur die erin verwerkt zit.”

Pizza Hawaï? “Ik heb er geen moeite mee om een Pizza Hawaï te maken, maar je vindt ze niet terug op de kaart.”

Pizza Da Manu, Ringlaan 75 in Pelt. Info: www.pizzadamanu.be

© Luc Daelemans

Da Maria in Maaseik

Maria Ricceri noemt haar pizzeria een uit de hand gelopen hobby. “Toen ik zes jaar geleden mijn job verloor, stimuleerde mijn man Giuseppe mij om van mijn passie mijn beroep te maken. We hebben beiden Italiaanse roots en houden van lekker eten en koken. Ook mijn zoon Diego en dochter Chiara werken mee. Wie wil, kan bij ons in de zaak blijven eten, maar dan wel in een erg huiselijke sfeer. Er staat één grote tafel waar klanten zich rond kunnen installeren. We willen een grote Italiaanse familie zijn.”

Maria Ricceri: “Er staat één grote tafel waar klanten zich rond kunnen installeren. We willen een grote Italiaanse familie zijn.” — © Bart Borgerhoff

Hoe vaak eet je pizza? “Wij eten veel pizza’s! Toch zeker drie à vier keer per week, onder het mom ‘nieuwe producten uittesten’.”

Beste pizza op de kaart? “Onze huispizza Maria de Dorne, met tomatensaus, mozzarella, champignons, ui, paprika, spek en salsiccia fresca. Een soort van boerenpizza als referentie naar het boerendorp waarin we wonen.”

Pizza Hawaï? “Een Pizza Hawaï wordt bij ons niet gemaakt. Onze klanten weten dat we vasthouden aan traditionele recepten.”

Da Maria, Randstraat 2 in Maaseik. Info: www.pizzapastadamaria.business.site