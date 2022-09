Voetbal van de toekomst? Spaanse bondscoach geeft instructies via walkietalkie tijdens training, alle spelers krijgen luidsprekertje op de rug

De Spaanse nationale ploeg test deze week een nieuwe manier van communiceren uit tijdens de training. Bondscoach Luis Enrique spreekt zijn troepen toe via een walkietalkie, elke speler krijgt een luidsprekertje op zijn rug gespeld. Een opvallend zicht.

Op die manier hoeft de bondscoach minder luid te roepen en kan hij zijn volledige spelersgroep beter bereiken. “Ik hoop wel dat ik nu niet te luid roep”, zei Enrique al lachend tegen zijn spelersgroep. “Ik ben het niet gewoon om zacht te moeten spreken tegen mijn spelers terwijl ik op een redelijk grote afstand sta.”

Inderdaad, op een filmpje van de Spaanse nationale ploeg op sociale media is te zien hoe de bondscoach zijn spelers toespreekt via een walkietalkie terwijl hij zelf op enkele meters hoogte staat. Zo heeft hij een beter overzicht over het veld.

De beelden:

Spanje speelt in de Nations League tegen Zwitserland (zaterdag 24 september) en Portugal (dinsdag 27 september). De Spanjaarden staan aan de leiding van groep A2 in de Nations League.