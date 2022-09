Onthaalouder Carine viert 30 jaar onthaalouderschap en 135ste opvangkindje in Heusden-Zolder

Het traject naar haar droomjob begon met een aantal interessante gesprekken met ervaren onthaalouders en met de verantwoordelijke van kinderopvang. Deze ondersteunt onthaalouders en hun werking. De verantwoordelijke die Carine toen begeleidde, werkt na 30 jaar ook nog steeds bij Ferm Kinderopvang. Zij komt nog af en toe bij Carine over de vloer om haar kleinzoontje op te halen. “Ik heb in die 30 jaar nog geen dag spijt gehad van mijn keuze”, zegt Carine. Ondertussen is ze ook onthaalouder van haar eigen twee kleinzonen. Onlangs ving Carine ook haar 135ste kindje op. Nog meer reden tot feest dus. Als onthaalouder staan de kinderen natuurlijk centraal. Maar ook de ouders worden door Carine niet vergeten. Ieder jaar organiseert zij een ouderfeestje. Hier kunnen de ouders elkaar ook leren kennen. Zeven jaar geleden werd Carine onverwachts weduwe. Toen heeft haar opvang een tijdje stilgelegen. “Na een maand was ik heel blij dat ik door de steun van zowel de ouders als de liefde van de kindjes weer aan de slag kon. De job als onthaalouder heeft me deels door deze moeilijke periode geholpen", knikt Carine. "De liefde die ik krijg van de kindjes betekent veel voor mij. Ik heb echt van mijn hobby mijn beroep kunnen maken."Ook interesse om onthaalouder te worden? Schrijf je dan zeker in voor een van onze online infosessies. Dat doe je via samenferm.be/kinderopvang/infosessies.