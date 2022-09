Op de Alden Biesensingel in Bilzen zette de politie woensdag een Nederlander (49) uit Eijsden aan de kant. De man had een handeltje in oud ijzer, maar stond daar niet voor geregistreerd. Dus moest hij zijn lading, goed voor 290 kilo, lossen in het containerpark. Hij kreeg ook een pv voor sluikwerk.

ppn