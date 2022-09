Lotto Dstny stopt samenwerking met Energy Lab en stelt nieuwe ‘performance staff’ voor

Maxime Monfort en Nikolas Maes leiden bij Lotto Soudal het performancedepartement. Dat zullen ze ook bij Lotto Dstny blijven doen, met versterking van Dingemans (head of performance coördinator), Segaert (performance coördinator), Cordeel (performance coördinator) en Lambrecht (diëtiste).

““We zijn heel blij met deze aanwinsten”, aldus Monfort in een persbericht. “Het zijn alle vier jonge, enthousiaste specialisten. Experts in hun domein en mee met de laatste technieken. Ze zullen allemaal een zeer nauwe band met onze renners onderhouden. We hebben er het volste vertrouwen in dat we samen met hen naar een hoger niveau kunnen toegroeien.”

De nieuwe aanstellingen hebben een impact op de samenwerking met EnergyLab. “Helaas betekent dit dat we de samenwerking met Energy Lab moeten stopzetten”, zegt Monfort nog. “We willen hen bedanken voor een jarenlange, succesvolle samenwerking.”

De wielerploeg werkte al sinds 2009 met Energy Lab samen.