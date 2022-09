Roger Federer hoopt op eeuwige rivaal Rafael Nadal als dubbelpartner in afscheidsmatch: “Altijd respect gehad voor elkaar”

In de Laver Cup zal Roger Federer op vrijdag een wedstrijd in het dubbelspel afwerken, als laatste match in zijn profcarrière. Hij hoopt die te kunnen spelen aan de zijde van de Spanjaard Rafael Nadal, zijn grote rivaal.

“Dit is een evenement dat ik niet wil verstoren, maar ik ken ook mijn limieten en ik heb aan Bjorn (Borg, kapitein van de Europese ploeg, red.) gevraagd of het mogelijk is enkel een dubbelwedstrijd te spelen, en dat zou dus vrijdagavond zijn”, aldus de Zwitserse tennislegende woensdag op een persconferentie.

Vorige week maakte de 41-jarige Federer bekend dat hij na de Laver Cup zijn carrière beëindigt. Vanwege knieproblemen kwam hij niet meer in actie sinds zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon in juli 2021.

Op de Laver Cup, die van 23 tot 25 september in Londen plaatsvindt, neemt Team Europa het op tegen Team Wereld. De kapitein van Team Wereld, John McEnroe, en de toernooidirectie zijn het eens met het plan van Federer. De zes spelers van elke ploeg moeten normaal gezien een of twee van de voorziene negen enkelwedstrijden spelen.

“Ik bereid me voor op een laatste dubbelspel, we zullen wel zien met wie”, zei hij nog met ingehouden emotie. “Ik ben natuurlijk zenuwachtig omdat ik al zo lang niet heb gespeeld. Ik hoop competitief te zijn.”

Zijn dubbelpartner is nog niet officieel aangeduid, maar de twintigvoudige grandslamwinnaar hoopt op Nadal, zijn oudste rivaal, aan zijn zijde. “Ik denk dat dit een unieke situatie zou kunnen zijn, als dit zou gebeuren. Zo lang we tegen elkaar hebben gespeeld, hebben we altijd respect voor elkaar gehad. De families, onze coachteams, we konden altijd goed met elkaar opschieten”, zei hij. “Ik denk dat het een mooie boodschap is voor de sport en misschien zelfs daarbuiten, dat we elk zo’n carrière hebben gehad en er aan de andere kant uitkomen met een goeie verstandhouding.”

“Daarom denk ik dat het geweldig zou zijn. Ik weet niet of het zal gebeuren, maar ik denk dat het natuurlijk een speciaal moment zou zijn”, aldus nog Federer.