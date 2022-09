Kim Kardashian heeft een nieuw stulpje en ook de vorige eigenaar is geen onbekende

Uitwaaien aan zee, daar hebben we allemaal weleens nood aan. Zelfs celebs spenderen graag tijd aan de kust om helemaal tot rust te komen en Kim Kardashian is geen uitzondering. Maar de realityster en onderneemster neemt duidelijk geen genoegen met een appartementje op de dijk en ziet het liever groots.

De 41-jarige Kardashian heeft namelijk net een stulpje gekocht in de Encinal Bluffs-wijk in Malibu, Californië. Daar had ze maar liefst 70,4 miljoen dollar voor over. De villa behoorde tot voor enkele jaren geleden toe aan een andere celeb: Cindy Crawford. Met onder andere Leonardo DiCaprio en Neil Diamond als buren vertoeft Kim K duidelijk in goed gezelschap.

Afdaling naar de oceaan. — © Coldwell Banker

Waar mag een mens zich aan verwachten voor 70,4 miljoen dollar? Wel, de Crawford-villa kijkt uit over de oceaan en is zo’n 700 vierkante meter groot. Het optrekje telt vier slaapkamers, zes badkamers, een fitnesszaal (uiteraard) en meerdere leefruimtes. Buiten, op het terrein van meer dan een hectare, vind je onder andere een tennisterrein, zwembad en aparte spa. Om het plaatje af te maken, heeft Kim K ook haar eigen trap die afdaalt naar het goed verborgen strand. Wij beginnen alvast te dromen van onze eigen beach house...