Twijfels bij Wales omtrent aanvoerder Gareth Bale: “Hij maakt zeker kans om te starten tegen België, maar willen we ook geen risico’s nemen”

Bij Wales wordt aanvoerder Gareth Bale klaargestoomd voor het Nations League-duel van donderdagavond in en tegen België, op de vijfde en tevens voorlaatste speeldag in groep 4 van de A-divisie.

Momenteel is het echter niet zeker of de 33-jarige winger in het Koning Boudewijnstadion aan de aftrap zal verschijnen. Sinds zijn verhuis naar Los Angeles FC verscheen de Welshman in elf duels slechts twee keer aan de aftrap bij zijn nieuwe club, geen enkele keer maakte hij de 90 minuten vol. Bovendien speelde hij maandag nog in de Major League Soccer tegen Houston. Pas dinsdagnamiddag arriveerde hij in Cardiff. Niet meteen de ideale voorbereiding, vanwege de lange vliegreis, jetlag en het uurverschil.

“Je kon echter niet zeggen dat hij net van een vliegtuig uit de Verenigde Staten was gestapt”, vertelde de Welshe bondscoach Rob Page woensdag aan de Britse pers. “Hij zag er zo fris uit. Zijn voorbereiding op de Nations League-duels startte meteen na het laatste fluitsignaal. Dat zegt wel wat over zijn professionaliteit. Hij maakt zeker kans om te starten tegen België, maar met het WK in het achterhoofd willen we ook geen risico’s nemen.”

De Welshe bondscoach wil dus nog even afwachten om te zien of Bale fit genoeg is om donderdag te starten tegen de Rode Duivels. Wales trainde woensdagvoormiddag een laatste keer in Cardiff, vooraleer naar Brussel af te zakken. In België staat er geen training meer op het programma. De Welshmen missen de geblesseerde routiniers Aaron Ramsey, Ben Davies, Harry Wilson en Joe Allen.

Wales vecht tegen de degradatie in de Nations League, maar Bale laat duidelijk verstaan dat de focus voor hem dit seizoen op het WK ligt. In Qatar is Wales er voor het eerst sinds 1958 en nog maar voor de tweede keer ooit bij op een WK-eindronde. “Het klopt dat ik dit seizoen nog geen 90 minuten gespeeld heb, maar ik ben nog aan het opbouwen”, vertelde hij aan de Britse pers. “Natuurlijk wil elke voetballer altijd spelen, maar je moet slim zijn en opbouwen richting het belangrijkste deel van het seizoen. Hopelijk sta ik dan topfit aan de aftrap van het WK.”