Maasmechelen wordt decor voor Wereldbekerveldrit

Flanders Classics en de UCI verwelkomen Maasmechelen in de Wereldbeker Veldrijden 2022-2023. De wedstrijd zal op 30 oktober Rucphen vervangen.

Raf Terwingen, burgemeester van Maasmechelen: “We moeten ambitieus durven zijn. De eerste zero-waste cyclocross ooit moet straks in Maasmechelen georganiseerd worden. Daarom zal deze editie als testcase dienen. En hopen we van daaruit verder te kunnen bouwen.”

“Het parcours van deze veldrit zal de komende dagen uitgewerkt worden”, zegt schepen van sport Corrie Bemelmans. “Er zijn zo veel mooie plekken in Maasmechelen, dus we gaan met alle partners overleggen hoe we het meest boeiende parcours aan kijkers én deelnemers kunnen presenteren.”

Opportuniteit

“In MaasMechelen wacht renners en fans een gloednieuwe cross om vingers en duimen van af te likken”, vertelt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel. “Dit is trouwens ook een opportuniteit voor zowel de stad Maasmechelen als voor de UCI Cyclo-cross World Cup die nu naast Zonhoven een tweede wedstrijd in de groenste long van Vlaanderen, Limburg, mag verwelkomen.”

“Ik weet dat het kort dag is, maar als een internationale wielersport wil meebouwen aan ons natuuroplaadpunt, dan twijfel je niet. Maasmechelaren kunnen veel en onze mensen doen elke dag fantastische dingen. Samen met Flanders Classics hebben we alle knowhow aanwezig om van deze veldrit een succes te maken”, aldus Terwingen.

“We kijken er alvast enorm naar uit”, besluit Van Den Spiegel. “Graag willen we alle betrokken partijen en in het bijzonder de stad Maasmechelen bedanken voor het snelle schakelen om dit project mogelijk te maken.”