Arrestatie neemt onverwachte wending voor politieagente, tot omstanders haar te hulp schieten

Enkele omstanders hebben in Willoughby, een stad in de Amerikaanse staat Ohio, een politieagente geholpen die in een lastige situatie was verwikkeld. De dame had net voordien een man tegengehouden die te snel reed, al was de snelheidsduivel niet van plan om zich zomaar te laten arresteren. In plaats daarvan negeerde hij de instructies van de agente, riep hij naar haar en kwam het tot een worsteling.