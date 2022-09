Van de ‘elastico’ tot de ‘espaldinha’: dit is de trukendoos van Ronaldinho, vanavond te zien in de Ghelamco Arena

Wie vanavond afstemt op Eleven of in de Ghelamco Arena zit, wil slechts een ding zien: de skills van Ronaldinho. Van de elastico of sombrero tot no lookpasses en overstapjes: R10 lijkt de laatste echte voetbalkunstenaar die ook prijzen won. Wil u nu al even genieten, scroll dan vooral verder. Dit zijn de kunstjes van Ronaldinho, al heeft hij ze zeker niet allemaal zelf uitgevonden….

Om te beginnen: van de 230 doelpunten in zijn loopbaan, maakte Ronaldinho er 66 uit een vrije trap. Uiteraard kan hij de bal leggen waar hij wil. Ook op de lat. Wie heeft deze video niet gezien?

Deze reclame voor Nike werd de eerste video op YouTube die meer dan een miljoen views haalde. Vast ook omdat iedereen er meer dan een keer naar keek, op zoek naar een hint of dit werkelijk kon. De discussie woedde jaren, ook al omdat Ronaldinho de mythe zelf in standhield. “Ik heb dat altijd gedaan”, zei Ronnie. Ook wie de speler vaak aan het werk zag op training, verzekerde dat dit voor hem dagelijkse kost was. Kan zijn.

Helaas, voor wie in dit sprookje gelooft, het spotje is wel degelijk trucage. Ronaldinho raakte de lat geen vier keer na elkaar. “We losten dat digitaal op”, onthulde Vita Laursen, directeur communicatie voor Nike in Noord-Europa destijds. “Er stond iemand in doel, die de bal terug trapte naar Ronaldinho. Maar hij raakte de lat wel twee keer na mekaar tijdens de shoot.”

Tijd dus voor een overzicht van wat R10 wél echt deed.

Om te beginnen: de elastico. Ronaldinho kon als geen ander een speler op het verkeerde been zetten door een razendsnelle beweging rechts-links te maken met zijn rechtervoet. Dit is géén uitvinding van Ronaldinho. Het is landgenoot Rivellino, deel van het geweldige Brazilië dat in 1970 wereldkampioen werd, die de beweging lanceerde op het hoogste niveau. Hij had het zelf geleerd van een ploegmaat bij Corinthians, Echigo. Hier ziet u Rivellino, toen voetbal nog trager was.

Hoe hij ballen letterlijk doodlegde op de borst en meenam: of Ronaldinho de uitvinder is, valt moeilijk te zeggen. Hij maakte er alleszins wel school in. Inmiddels hebben spelers als Cristiano Ronaldo en Alexis Sanchez dat al gekopieerd.

De sombrero dan, ook wel bekend als de “regenboogschop”. Ook die is van Braziliaanse makelij, voor het eerst getoond door Alexandre de Carvalho alias Kaneco, eind jaren zestig, en sindsdien wijd verspreid. Wat Ronaldinho eraan toevoegde is de no look-dimensie.

De no lookpass wordt ook aan Ronaldinho toegeschreven, al deed Michael Laudrup het al voordien bij Barcelona. Niemand die de no lookpass zo populair maakte, als Ronaldinho, een meester in het “kijken naar de andere kant” wanneer hij een doorsteekpass verstuurde.

Het overstapje bestaat al honderd jaar, de panna is al evenmin origineel. De samba-begweging, vooraleer hij een dribbel inzet? Die draaiende heupen voor dat legendarische puntertje uit stand tegen Chelsea? KNap, maar een echte skill is het niet.

Wat is er dan wel typisch Ronaldinho? Het antwoord luidt de ‘espaldinha’. De controle of zelfs pass met de rug lijkt zijn creatie. Voor wie het nog eens wil zien, hoe hij ooit met de rug een assist gaf aan Ludovic Giuly.

Inmiddels hebben al tal van spelers hetzelfde gedaan, van Benzema tot Cristiano Ronaldo. Inclusief Dries Mertens…

…en Denis Odoi, die er zelfs een tegenstander mee passeerde.

Of neem de vrije trap onder de muur. Zoals deze.

Ook dat werd al gedaan voor Ronaldinho, onder meer door Rivaldo. Helemaal origineel is Ronaldinho niet. De Nigeriaan Jay-Jay Okocha beweert zelfs dat de Braziliaan, met wie hij een jaar samenspeelde bij PSG, sommige van skills kopieerde. Wat er ook van zij, het doet niets af aan Ronaldinho. Zijn genie was dat hij alles leek te kunnen wat in de trukendoos van het voetbal mogelijk is. Op de meest cruciale momenten schudde hij iets ongelooflijks uit zijn lijf. Iedereen kan trucjes, maar als ze nergens toe leiden, is het geen voetbal meer, wel louter een circusact. Ronaldinho maakte er efficiënt gebruik van en won er alle mogelijke prijzen mee.

Wie doet het nog sinds hij stopte? Lionel Messi, die ooit debuteerde als Barcelona als invaller voor Ronaldinho? “Ik ben een fan van hoe hij dribbelt, stopt en weer vertrekt. Maar ik heb hem niets geleerd. Leo was altijd zo”, zei Ronaldinho enkele jaren geleden inhet blad So Foot. Messi lijkt nochtans van een andere orde. Neymar dan maar? Ronaldinho in datzelfde interview: “Neymar bij Santos was zo. Maar hij is serieuzer geworden, Europeser, tactischer. Ik heb me nooit aangepast aan tactiek. Mijn stijl gaat daar niet mee samen. Ik moest vrij zijn om het beste van mezelf te kunnen geven.”

Voor wie nog even wil genieten van de “vrije” Ronaldinho: