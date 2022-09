Jurgen Ekkelenkamp: “Mijn keuze voor Antwerp pakt goed uit”

Jurgen Ekkelenkamp kon zich een beter begin bij zijn nieuwe club Antwerp niet wensen. De 22-jarige Nederlandse middenvelder, die vorige maand overkwam van het Duitse Hertha Berlijn, is direct een belangrijke waarde in het elftal van trainer Mark van Bommel. Met vier assists in zijn eerste zes duels heeft Ekkelenkamp een flink aandeel in de goede competitiestart van de club.

Antwerp won de eerste negen competitiewedstrijden en gaat daarmee riant aan kop in de Jupiler Pro League. “Dat is sinds 1930 niet meer voorgekomen”, vertelde Ekkelenkamp woensdag in Zeist, waar hij zich deze week meldde voor de oefenmatchen van Jong Oranje tegen de beloften van België (vrijdag) en Roemenië (dinsdag). “Je merkt dat de prestaties veel losmaken, bij de fans en de mensen in Antwerpen. Het wordt veel benoemd.”

Ekkelenkamp debuteerde in het seizoen 2017/2018 in het eerste elftal van Ajax, maar een echte doorbraak bleef uit. Vorig jaar zomer maakte de in Zeist geboren middenvelder de overstap naar Hertha, maar ook in de Bundesliga groeide Ekkelenkamp niet uit tot een basisspeler.

“Ik had bij Hertha drie trainers in één jaar, dan is het lastig om je plek te vinden”, aldus Ekkelenkamp, die ook in de belangstelling van Club Brugge stond. Uiteindelijk koos hij toch voor Antwerp. “Ik had een goed gevoel bij de gesprekken met Van Bommel en Marc Overmars. Ik voelde echt het vertrouwen. Van Bommel zei: ik denk dat je een hele belangrijke speler gaat worden.”

Van Bommel speelde zelf ook op het middenveld. “Dat is een voordeel, hij kan mij tips geven. Van Bommel is een trainer die heel eerlijk is, naar elke speler toe”, zei Ekkelenkamp, die Antwerp de voorbije transferperiode met Vincent Janssen en Calvin Stengs nog twee Nederlanders zag halen. “Natuurlijk trek je als landgenoten wat meer met elkaar op, maar er is geen sprake van clans. De sfeer is heel relaxed.”

Ekkelenkamp ondertekende een contract voor vier seizoenen bij Antwerp. Hij ziet het niet als tijdelijke stap om het straks weer in een grotere competitie te proberen. “Het ging er voor mij nu vooral om om weer aan spelen toe te komen. Die keuze pakt voorlopig goed uit.”