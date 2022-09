Linda Mertens van Milk Inc. stapt na vijf jaar weer podium op in Spanje

Na vijf jaar afwezigheid gaat Linda Mertens, de zangeres van Milk Inc., terug het podium op in Spanje. — © BELGA

Na het verlies van haar dochtertje in 2017 trok Linda Mertens, de zangeres van Milk Inc., zich terug uit de schijnwerpers. Twee jaar geleden zei haar voormalige partner in crime Regi Penxten nog dat ze nog niet klaar was voor een comeback. Maar nu lijkt ze toch voorzichtig de eerste stappen te zetten. Op 12 november staat ze op de affiche van Yesterday 14, een dagfestival in Spanje.

Milk Inc., waar Mertens vanaf 2000 actief was als zangeres, was niet alleen succesvol in België. Hun muziek deed het ook goed in België, en in Spanje stonden ze minstens drie keer op nummer 1. Eigenlijk is het dus niet gek van Mertens om daar voor het eerst sinds lang terug het podium op te gaan. Zeker niet omdat het event Yesterday 14 in Bigastro volledig draait rond dance en electronica.

Vijf jaar geleden overleed Lio, het toen tweeënhalf jaar oude dochtertje van Mertens. In 2015 werd bij haar een agressieve kanker vastgesteld, waarna de zangeres al haar projecten besloot af te bouwen. “Haar mindset is nog niet veranderd”, zei Regi in 2019. “Ze zegt: laat mij nog maar wat nadenken. Ik hoor haar ook niet zo vaak, ik weet niet wat ze precies doet, maar we zijn stand-by.”

Nieuwe plannen met Milk Inc. zijn er ook nog niet, klinkt het bij TTT Artists, het kantoor dat destijds hun boekingen verzorgde. “Zelf weet ik ook het fijne niet van Linda’s podiumplannen”, zegt managing director Bernard Van Schoorisse. “Ik weet alleen dat ze goed bevriend is met Jessy (De Smet, die bekend werd als zangeres bij de dancegroep The Mackenzie, red.), die ook de affiche van dat festival staat. Jessy heeft haar gevraagd of ze het niet zag zitten om een soort guest appearance te maken. Ik hoorde dat ze ook nog op een event in Ierland zouden staan, maar meer is het voorlopig niet.”

Zelf reageert Linda Mertens niet, maar haar advocaat Walter Damen wel. Volgens hem is er helemaal geen sprake van een comeback. “Het idee speelt soms door haar hoofd, maar op dit ogenblik is dat nog niet aan de orde gelet op een aantal zaken die nog verwerkt moeten worden. Mevrouw Mertens sluit geen comeback uit in de toekomst maar de geraadpleegde affiche en aankondiging is nog te voorbarig en niet vaststaand.”