Limburgse fabrieken dreigen met verhuis naar buitenland als ze geen energiesteun krijgen

De Limburgse fabrieken die veel energie verbruiken, vragen steun van de Vlaamse overheid of ze dreigen met een verhuizing naar Frankrijk, Duitsland of Nederland. De middenklasse krijgt energiesteun, maar als de bedrijven kopje onder gaan, heeft de middenklasse geen job meer. Dat is de teneur bij ondernemend Limburg vandaag. Werkgeverskoepel Voka klaagt van de ene conjunctuurpeiling naar de andere, maar alle lichten staan nu echt op rood. Alle hoop wordt gezet op de septemberverklaring van Vivaldi maandag. Het economisch weefsel moet steun krijgen van Vlaanderen.