Amerika mist vannacht drie sterren tegen Belgian Cats in openingsmatch van het WK

Superster Kelsey Plum van WNBA-kampioen Las Vegas Aces is niet tijdig in Australië voor de partij tegen de Belgian Cats. — © AFP

Amerika begint komende nacht (3u30 Belgische tijd) tegen België het WK zonder het trio WNBA-kampioenen Chelsea Gray, Kelsey Plum en A’ja Wilson. Zij veroverden zondag de titel met Las Vegas Aces, liepen nog mee in de kampioenenparade in Las Vegas en zullen niet op tijd in het Australische Sydney arriveren voor dus de wedstrijd tegen de Cats.

Misschien een gouden kans voor Emma Meesseman en haar ploegmaats, al blijft het tegen de overblijvende sterren uiteraard een zware opgave om te winnen tegen Amerika. Team USA leed sinds de Olympische Spelen in Barcelona (1992) geen enkele nederlaag op een groot toernooi.

Team USA leed sinds de Olympische Spelen in Barcelona (1992) geen enkele nederlaag op een groot toernooi. Chelsea Gray, Kelsey Plum en A’ja Wilson van kampioen Las Vegas zullen er tegen België niet bij zijn. Zij namen dinsdagnacht in Las Vegas nog deel aan de kampioensparade van de Aces en moeten na een feestnacht dus nog de trip richting Australië maken. Ook Alyssa Thomas en Brionna Jones van verliezend finalist Connecticut Sun zijn vraagtekens. Zij zouden wel al gearriveerd zijn down under maar zijn vermoeid en kampen uiteraard nog met een portie jetlag.

Team USA bulkt echter van de sterren uit de WNBA en is al jaren de nummer 1 in het vrouwenbasketbal. Amerika won goud op maar liefst de laatste zeven Olympische Spelen en goud op de laatste vijf wereldkampioenschappen. De laatste nederlaag op een groot toernooi dateert al van de Olympische Spelen in 1992 in het Spaanse Barcelona. Grote sterren zoals Diana Taurasi en, Sue Bird namen afscheid en de 2m03 grote center en ex-ploegmaat van Emma Meesseman Brittney Griner zit nog steeds opgesloten in een Russische gevangenis. Met het duo Jewell Loyd, Breanna Stewart (ploegmaat van Emma Meesseman bij Ekaterinburg en volgend seizoen bij Fenerbache Istanbul), Sabrina Ionescu en Betnijah Laney van New York Liberty, Kahleah Copper (ploegmaat van Julie Allemand en Emma Meesseman bij Chicago Sky), Ariel Atkins en Shakira Austin (Washington Mystics) beschikt de olympische- en wereldkampioen echter nog over bijzonder veel klasse en fysieke kracht. Het missen van het trio kampioenen van Las Vegas Aces is uiteraard voor Amerika een handicap. Zeven wereldtoppers en misschien wel negen, als de speelsters van NBA-finalist Connecticut Sun effectief op het wedstrijdblad verschijnen, maakt van Team USA evenwel geen hapje.

Nul op vier tegen Amerika

De Belgian Cats speelden vier keer tegen Amerika en verloren evenveel keer. Op 16 juni 1982 in Taiwan (Willam Jones Cup) met 54-51, op 7 juli 1987 met 54-51 (Taiwan), in de halve finale op het WK in 2018 in Tenerife en met 93-87 en dit jaar op de WK-kwalificatieronde in Washington en met 84-75.