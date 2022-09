Wie straks in het huwelijksbootje stapt, wacht best niet te lang met het kiezen van een trouwjurk. Door een wereldwijde grondstoffencrisis kunnen de levertijden oplopen tot wel 11 maanden. Vroeger moest je hooguit 5 maanden wachten op je trouwjurk. In China zijn sommige fabrieken zelfs nog niet opgestart na de coronapandemie. De schaarste en de energieprijzen zorgen ook in de winkel voor een prijsstijging.