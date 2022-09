Officieel: Wereldbeker veldrijden trekt voor het eerst naar Dublin, Maasmechelen en Gavere vervangen Rucphen en Dendermonde

Flanders Classics en de UCI verwelkomen Dublin, Maasmechelen en Gavere in de Wereldbeker Veldrijden 2022-2023. De wedstrijd in Ierland vult de nog te bevestigen locatie op zondag 11 december in. Maasmechelen zal daarentegen op 30 oktober Rucphen vervangen, Gavere doet op 26 december hetzelfde voor Dendermonde.

Op 11 december trekt de UCI Wereldbeker Veldrijden naar Dublin. Voor het eerst in de geschiedenis van het regelmatigheidscriterium verwelkomt Ierland een wereldbekermanche. Dublin zal de 9de van in totaal 14 wedstrijden zijn. Daarnaast worden twee van de eerder aangekondigde wedstrijden door onvoorziene omstandigheden vervangen. Zo zal op 30 oktober in plaats van Rucphen een gloednieuwe veldrit georganiseerd worden in Maasmechelen. En op 26 december trekt het veldritpeloton naar Gavere in plaats van Dendermonde.

“We zijn enorm trots Dublin te mogen verwelkomen”, zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel. “We zullen er koersen in een op en top Iers landschap, wat Dublin net als een Val di Sole of Flamanville vorig seizoen een enorme eigenheid geeft. Daarnaast moesten we ook op zoek naar alternatieven voor Rucphen en Dendermonde. Met Maasmechelen voegen we een Belgische manche toe om naar uit te kijken. En op tweede kerstdag tot slot koersen we in Gavere, waardoor de UCI Cyclo-cross World Cup voor komende winter een ware klassieker rijker is.”

De wedstrijd in Dublin zal doorgaan op de Sport Ireland Campus waar recent nog de European Cross-Country Championships doorgingen. Door de bevestiging van Dublin voor het aankomende seizoen is het duidelijk dat Londen dit jaar nog geen deel zal uitmaken van de UCI Wereldbeker Veldrijden. “We hopen niet alleen een engagement op lange termijn in Dublin aan te gaan, maar we blijven in de tussentijd ook werken aan een samenwerking in Londen met het oog op de kalender van het seizoen 2023-24”, zegt Van Den Spiegel.

De UCI Cyclo-cross World Cup start op zondag 9 oktober in het Amerikaanse Waterloo en eindigt na 14 wedstrijden op zondag 29 januari 2023 in het Franse Besançon. Ontdek hieronder de volledige kalender voor het aankomende seizoen: