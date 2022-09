Franse wielerbond bevestigt deelname Cosnefroy aan WK wielrennen, Cavagna moet wijken

De Franse wielerbond (FFC) heeft woensdag een einde gemaakt aan de speculaties rond Benoît Cosnefroy. De renner van AG2R Citroën rijdt zondag wel degelijk de wegrit op het WK wielrennen in het Australische Wollongong. Dat bevestigde de FFC op Twitter. Hij vervangt in de Franse selectie Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl).

De 26-jarige Cosnefroy reed twee weken geleden naar een knappe overwinning in de GP van Québec (WorldTour). De verrassing was dan ook groot toen bleek dat hij niet zou afreizen naar het WK in Australië. Cosnefroy had zijn beslissing al in juni aan bondscoach Thomas Voeckler meegedeeld en leek na zijn overwinning in Canada daar niet op te willen terugkomen.

Voeckler slaagde er vorige week toch in de puncher te overhalen en die stapte zondag op het vliegtuig naar Australië. Uittredend wereldkampioen Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft er zo een sterke schaduwkopman bij.