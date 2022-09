Van Vleuten loopt breukje in de elleboog op bij valpartij in gemengde aflossing: wegrit op het WK blijft mogelijk

De Nederlandse wielrenster Annemiek van Vleuten heeft woensdag bij haar val in de Mixed Team Relay op het WK wielrennen in Wollongong (Australië) een stabiel breukje in de elleboog opgelopen. Een definitieve beslissing over het al dan niet deelnemen aan de wegwedstrijd wordt later deze week genomen.

Bondscoach Loes Gunnewijk zal de komende dagen nauw overleg voeren met Annemiek van Vleuten en de bondsarts. ‘’Annemiek mag met dit stabiele breukje fietsen, maar de vraag is uiteraard wel met hoeveel pijn dat gaat zijn. Dat gaan we komende dagen zien. We hopen dat Annemiek nog altijd kan starten, maar dat moet wel verantwoord zijn.’’ Mocht Van Vleuten niet kunnen rijden, dan wordt er geen vervangster opgeroepen.

Olympisch tijdritkampioene Van Vleuten kwam woensdag meteen na de start van de Mixed Team Relay met de Nederlandse ploeg zwaar ten val. “Mijn voorband explodeerde”, verklaarde een bijzonder ontgoochelde Van Vleuten achteraf bij de NOS. “Daar kon ik niets aan doen. Ineens lag ik op de grond. Ik heb gewoon héél veel pijn en mijn elleboog voelt niet goed. Mijn hele zijkant is geblutst. We gaan snel naar het ziekenhuis om foto’s te maken. Ik ben er sowieso niet van opgeknapt. Ik maak me zorgen voor zaterdag. Hier zat ik niet op te wachten. Ik kan niet geloven wat er gebeurd is.”