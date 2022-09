Geen Neuer en Goretzka bij Duitsland voor clash met Engeland na positieve coronatest

De Duitse nationale ploeg moet het komende week in de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (vrijdag in Leipzig) en Engeland (maandag in Londen) zonder doelman Manuel Neuer en middenvelder Leon Goretzka doen. Het duo van Bayern München legde een positieve test op het coronavirus af. De twee werden huiswaarts gestuurd. Dat maakte de Duitse voetbalbond (DFB) woensdag bekend.