Al platzak als student? In deze Limburgse horecazaken scoor je een handige deal of korting

Wij maakten een overzicht waar bollebozen een actie of korting kunnen scoren in Hasselt, Diepenbeek en Genk. — © Luc Daelemans

Het leven kost een flinke duit, ook voor die arme stakkers van studenten. Wij maakten een overzicht waar bollebozen een actie of korting kunnen scoren in Hasselt, Diepenbeek en Genk.

Staat jouw horecazaak met studentenactie in Hasselt, Diepenbeek of Genk er niet tussen? Stuur een mailtje naar goesting@hetbelangvanlimburg.be en we voegen je toe aan de lijst.

1. Botanique in Hasselt

Sinds de opening van Botanique, negen jaar geleden, worden studenten hier op donderdagavond verwend. Op vertoon van een geldige studentenkaart krijg je hier maar liefst 20 procent korting op het volledige aanbod.

Botanique, Zuivelmarkt 11 bus 2 in Hasselt. Info: www.botaniquehasselt.be

© Luc Daelemans

2. Wasbar in Hasselt

Tegenwoordig telt elke Vlaamse studentenstad wel een wasbar: een plek waar je lekker kan lunchen of koffiedrinken terwijl je de was doet (of niet). Op vertoon van je studentenkaart betaal je hier maar 10 euro voor de combo Bagel Burgers met aardappelwafeltjes.

Wasbar Hasselt, Grote Markt 14 in Hasselt. Info: www.wasbar.be

© Luc Daelemans

3. Bij de Waerd in Genk

Bij de Waerd in Genk drinken studenten pintjes en frisdrank voor 1,50 euro in plaats van 2 euro. Je kan er ook een drankkaart aankopen voor 15 euro in ruil voor maar liefst elf (!) consumpties. Waar is dat feestje?!

Bij de Waerd, Stationsstraat 45 in Genk.

Voormalige uitbater Morfie Gkanatsios (midden) met haar dochters Sarah (links) en Kaatje, die de zaak nu verder gaan runnen. — © Chris Nelis

Kortingen via Knaek

Knaek is een app met een lokaal kortingsaanbod voor studenten met een aanbod in 28 Vlaamse en Nederlandse studentensteden. Dat wordt aangevuld met nationale kortingen en online (cashback)kortingen. Iedereen die zich voor het eerst inschrijft bij Knaek, kan de app helemaal gratis gebruikten vanaf het moment van inschrijven tot 31 juli van datzelfde academiejaar. Daarna betaal je een registratiekost van 25 euro om onbeperkt van alle kortingen te genieten. Let op: je hebt een officieel studenten-e-mailadres nodig om te registreren.

4. Hooghuis in Hasselt

In het Hooghuis in Hasselt krijgen studenten 20 procent korting op hun rekening als ze de Knaek-applicatie gebruiken. En dat is nog niet alles: op vertoon van dezelfde app bestel je hier onbeperkt Sticky Fingers. De ideale plek om betaalbaar te aperitieven en een ‘laagje’ te leggen voor een avond stappen.

Hooghuis, Lombaardstraat 6 in Hasselt. Info: www.hooghuis-hasselt.be

© Luc Daelemans

5. Hearts and Flowers in Hasselt

Gek op drop, zure veters en suikerige beertjes van hoge kwaliteit? Hearts and Flowers in hartje Hasselt is een authentieke snoepwinkel waar elke snoepkous zijn gading vindt. Via Knaek krijg te hier 20 procent korting op al het schepsnoep.

Hearts and Flowers, Maastrichterstraat 49 ingang TweeTorens-Galerij in Hasselt. Info: www.heartsandflowers.be

© Luc Daelemans

6. Sweet Coffee in Hasselt

Zin in een grotere koffie? Laat de actie van Sweet Coffee in je Knaek-applicatie zien en je krijgt een upscale. Enkel geldig in de vestiging op de Hasseltse Havermarkt.

Sweet Coffee, Havermarkt 15 in Hasselt. Info: www.sweet-coffee.be

© Sven Dillen

7. Café Café in Hasselt

In Hasselt ben je pas écht student als je regelmatig een pint drinkt in Café Café. Dat kan hier trouwens voor 2 euro in plaats van 2,5 euro, op vertoon van de Knaep-app.

Café Café, Meldertstraat 40 in Hasselt. Info: www.cafecafe.be

Uitbater Maxim Willems van Café Café. — © Serge Minten

8. Croque ‘n Roll in Hasselt

Dankzij Knaek scoor je hier een gratis slaatje. Na je vers gebakken croque kan je vragen naar een gratis dessert.

Croque ‘n Rolll, Fruitmarkt 3 in Hasselt. Info: www.croquenroll.be/hasselt

© Boumediene Belbachir

9. Barbàr in Hasselt

In Barbàr betaal je een vaste prijs, kies je een voorgerecht en hoofdgerecht (vlees, vis of veggie) en bak je het zelf op een ingebouwde steengrill (één grillsteen per twee personen). En als student doe je dat dankzij de app Knaek voor tien euro minder.

Barbàr, Maastrichterstraat 107 in Hasselt. Info: www.barbarhasselt.be

© Boumediene Belbachir

Kortingen via de Guido Stadsgids

In de Guido Stadsgids van Hasselt vind je tips voor het studentenleven, hippe adresjes én massa’s voordeelbonnen die je kan uitscheuren ter waarde van honderden euro’s. Met een beetje geluk kan je een gratis Guido Stadgids scoren via een studentenclub of op studentenevents of je kan er een aankopen voor 15 euro op www.guido.be

10. Fritz & Co in Hasselt

In de Guido Gids vind je zes kortingsbonnen die je kan gebruiken in deze populaire frituur op het Dusartplein, waaronder een gratis Bickyburger.

Fritz & Co, Kolonel Dusartplein 50 in Hasselt. Info: www.fritzenco.be

© Boumediene Belbachir

11. De Witte Non in Hasselt

In de Guido Gids vind je een bon die je recht geeft op een croque en pils voor 5 euro én een bon met 1 euro korting.

De Witte Non, Bonnefantenstraat 26 in Hasselt

© Boumediene Belbachir

12. Den Haspengouwer in Diepenbeek

In Den Haspengouwer in Diepenbeek heb je recht op verschillende kortingen dankzij de scheurbonnen in je Guido Gids. Bijvoorbeeld: een hamburger, friet, frisdrank én donuts aan 10 euro. Of een Mie goreng kip, frisdrank én donuts voor 12 euro.

Den Haspengouwer, Marktplein 16 Diepenbeek. Info: https://www.denhaspengouwer.be/

13. Versuz in Hasselt

Donderdagavond is student night in Versuz, waarop studenten gratis toegang krijgen en de pintjes worden getapt aan anderhalve euro. Wekelijkse party vibes worden voorgeschoteld door Thierry Von Der Warth, dj Ward, Jorden Dux & Lennert Wolfs.

Versuz, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info: www.versuz.be