Van sober diensteruniform tot ware hype: dit moet je weten over de dirndl, dé tenue van het Oktoberfest

Het Oktoberfest is al enkele dagen in volle gang. Voor het eerst sinds de coronapandemie mogen we weer ongegeneerd (te) diep in het bierglas kijken, met de ellebogen op tafel en omringd door andere gezellige bierfanaten. Sinds het begin van de Oktoberfesten is er veel veranderd − ooit kwamen de genodigden hier voor paarden in plaats van pintjes − en ook de kledingvoorschriften evolueerden met de jaren. Want waarom moet een mens een dirndl aan en wat is er zo speciaal aan die tenue?