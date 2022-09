Elise Mertens raakt niet voorbij tweede ronde op WTA Tokio

Elise Mertens (WTA 44) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/757.900 dollar). De 26-jarige Limburgse verloor in haar tweede ronde na één uur en 25 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-1) van de Amerikaanse Claire Liu (WTA 84).

Bij de laatste acht is de Chinese Qinwen Zheng (WTA 36) de opponente van Liu. Zij klopte eerder op de dag in haar tweede ronde het Spaanse topreekshoofd Paula Badosa (WTA 4) in twee sets (6-3 en 6-2).

Mertens is ook nog in het dubbelspel actief in Tokio. Aan de zijde van haar vaste Russische partner Veronika Kudermetova staat ze in de tweede ronde. Daarin treffen ze donderdag de Mexicaanse Fernanda Contreras Gomez en de Griekse Despina Papamichail.