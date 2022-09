Hugo over de dementie van Nicole: “We gaan er nog iets schoons van maken”

Het is vandaag Wereld Alzheimer dag, op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is. Radio 2 ging op gesprek met Nicole en Hugo. Vorig jaar kreeg Nicole te horen dat ze lijdt aan de ziekte van Alzheimer. “Eerst had ik het niet door, ik vergeet ook veel. Typisch oude mensen”, zegt Hugo. Nicole begon alles bij te houden in een notitieboekje, maar van zodra ze niet meer wist wat die notities betekenden, wisten de twee dat er meer aan de hand was.

Het leven met de ziekte is niet altijd makkelijk, bekent Hugo met tranen in zijn ogen. Soms verliest hij zijn geduld, maar hij beseft dat Nicole daar niets aan kan doen. “Soms denk ik: Godverdikke, dat is nu al de vierde keer dat ze dat vraagt”, zegt hij. Maar ook de reacties op straat doen hem soms pijn. “Ik vind het vreselijk als mensen op straat alleen tegen mij praten en doen alsof ze er niet meer bij is.”

Wie Nicole en Hugo kent, weet dat het echte levensgenieters zijn en zelfs de ziekte zal daar geen stokje voor kunnen tussen steken. “Colleke leeft wél nog en wij doen nog alles wat we graag doen.”

Zo gaan de twee nog veel uit eten en ze gaan elk jaar nog op reis naar Saint-Tropez. Dat maakt de twee echt gelukkig. “We doen nog alles wat we graag doen. Na jaren hard werken, profiteren we elke dag van het leven. We maken ook nog toekomstplannen. We maken er iets schoons van.”