Zizou Bergs leek op weg naar stunt in Metz, maar loopt scheurtje aan buikspieren op

Zizou Bergs (ATP 134) heeft last van een scheurtje aan de buikspieren. Dat zegt zijn coach Ruben Bemelmans na het eerste medische onderzoek na zijn opgave van dinsdag in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Franse Metz (hard/534.555 euro).

Er is een MRI-scan uitgevoerd, maar “het is wat moeilijk uit te leggen”, aldus Bemelmans. “Zizou kampt met een scheurtje in de linkerzij, in de aanhechting tussen de rugspieren en de buikspieren.” De grootte van het scheurtje is nog niet gekend. Vrijdag vindt er een echografie plaats.

De 23-jarige Bergs, die twee kwalificatierondes overleefde, leek op weg de 30-jarige Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 36), het vijfde reekshoofd, uit te schakelen. Hij leidde met 6-4 en 2-1 in hun eerste onderlinge duel, maar moest vervolgens opgeven met een blessure.

“We kennen de exacte duur van de revalidatie nog niet, maar na het eerste onderzoek gaan we ervan uit dat Zizou een rustperiode van twee weken zal moeten nemen”, aldus nog Bemelmans. “Daarna zullen we de training hernemen met als volgend doel de European Open in Antwerpen (vanaf 16 oktober, nvdr.).”