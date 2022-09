Nieuw Challengertoernooi in Louvain-La-Neuve: “Spelers moeten ook in eigen land kunnen spelen”

Van 23 tot 29 januari 2023 zal in Louvain-la-Neuve de eerste editie van de BW Open tennis plaatsvinden. Dit ATP Challenger 125-toernooi zal gespeeld worden op hardcourt (greenset) en werd woensdag aan de pers voorgesteld. Het toernooi komt zes jaar na de laatste editie van de Ethias Trophy, het Challengertoernooi in Bergen.

Het toernooi met een prijzenpot van 125.000 dollar zal een week vroeger dan gepland doorgaan op de terreinen van het complex van Blocry. In de kwalificaties nemen 24 spelers deel, waarbij 4 uitnodigingen zitten inbegrepen. Op de hoofdtabel staan 32 spelers (3 uitnodigingen). In het dubbelspel wordt gerekend op 16 duo’s.

Steve Darcis en Joachim Gérard werden aangesteld als peters van het nieuwe toernooi.“We hebben jonge spelers die ITF-toernooien met een prijzenpot van 15.000 of 25.000 dollar kunnen winnen”, stak Darcis van wal. De Luikenaar is momenteel verantwoordelijk voor de elitespelers van de Franstalige Tennisfederatie (AFT). “Zo’n jongens moeten in eigen land kunnen spelen. Zo worden ze sneller beter. Het is geen toeval dat een land als Italië twintig spelers in de top 200 van de ATP-ranking telt, tegenover drie Belgen. Zij kunnen bijna het hele jaar in eigen land spelen. We weten dat er na David Goffin een gat gaapt. Je hebt wel Zizou Bergs, Kimmer Coppejans en Michael Geerts. En achter hen komen jongeren zoals Raphael Collignon, Gauthier Onclin en junior Gilles-Arnaud Bailly. Zo’n toernooi als dit is belangrijk voor jonge spelers.”

Voor de eerste editie van de BW Open in Louvain-la-Neuve zal geen rolstoeltennistoernooi ingericht worden. Rolstoeltennisser Joachim Gérard zag dat er veel inspanningen werden geleverd. “Dat doet plezier”, zei hij. “Het is mooi om te zien dat mensen onze sport, en het rolstoeltennis in het bijzonder, naar een hoger niveau willen brengen. Ik hoop dat dat op termijn lukt. Het is voor het rolstoeltennis belangrijk toernooien af te werken die ook in het valide tennis een grote naam hebben.”