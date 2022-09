Jonge Gent-fan gooit water naar ref Laforge: 5.000 euro boete voor de club

Gent kreeg op speeldag 6 Antwerp over de vloer, dat uiteindelijk met 1-2 winst naar huis ging. In de wedstrijd werden twee penalty’s van Gent gegeven door Laforge maar afgekeurd door de VAR. Antwerp kreeg ook een penalty en mocht die wel omzetten.

Na affluiten was Laforge kop van Jut en op weg naar de catacomben gooide een jonge fan, rond de 12 jaar oud, met een fles en bekertjes water naar hem en zijn assistenten. Een deel van het water belandde uiteindelijk op de kleren en het gezicht van de arbiters. Na de feiten haastte de jongen zich snel terug naar zijn moeder in de tribune, kon in het verslag gelezen worden. De politie ondervroeg de jongen na de wedstrijd, hij bood zijn excuses aan volgens AA Gent.

Ook op speeldag 6 ontving Union Anderlecht. Bekers bier en aanstekers werden na affluiten door Anderlecht-fans gegooid naar Anthony Moris en pyrotechnisch materiaal werd afgestoken. Ook de thuisploeg kreeg een boete: 500 euro voor pyromateriaal.

Ook Club Brugge (750 euro) en KV Mechelen (1.000 euro) kregen boetes voor wangedrag van hun supporters die speeldag.