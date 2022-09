Neosleden luisteren naar Rik Van Cauwelaert in Lommel

Twee jaar hebben de leden van Neos Lommel moeten wachten om Rik Van Cauwelaert te kunnen beleven. Maar op dinsdag 20 september was hij in Lommel: Rik Van Cauwelaert, meer dan 40 jaar is hij reeds journalist en columnist voor onder andere Knack, De Tijd en VRT.

Rik Van Cauwelaert stelde zich de vraag: "Is België nog bijeen te houden?" De spreker deed er alles aan om met zijn uitgebreide kennis over de politieke geschiedenis van de laatste decennia een antwoord te vinden maar helaas… Het is té complex geworden door de vele staatshervormingen en écht: soms duizelden de getallen, maar ook de absurditeiten van de Belgische politiek voor de ogen van de toehoorders. Opvallend was steeds weer de verwijzing naar de artikels 34 en 35 van onze grondwet. Artikel 34 staat Europa steeds toe om de Belgische politiek terug te fluiten (bv. bij de nazichten van de begrotingen) en dus beslist Europa alles, boven de hoofden van het Belgische parlement. Artikel 35 dan weer beperkt de macht van de federale overheden.Dus de vraag van de dag (Is België nog bijeen te houden?) werd niet beantwoord. Integendeel, er zijn nog een aantal vragen bij gekomen.