Kyara Linskens dertiende Belgian Cat in “Club 100” Basketbal Belgium

De West-Vlaamse en 1m93 grote center is de dertiende Belgian Cat in de illustere Club 100 van Basketbal Belgium. Marjorie Carpréaux is met 157 caps recordhoudster. Onder meer Emma Meesseman, Ann Wauters, Kim Mestdagh, Julie Vanloo, Antonia Delaere, Laurence Van Malderen, Marianne Rommel, Jana Raman en Sofie Hendrickx fonkelen op deze indrukwekkende lijst. Kyara Linskens veroverde met de Belgian Cats twee bronzen medailles (2017 en 2021) op een EK, werd vierde op het WK in 2018 en bereikte vorig jaar met de Belgian Cats de kwartfinale op de Olympische Spelen in Tokio. Komend seizoen komt ze, met collega Cat Julie Vanloo, voor het Franse Montpellier van bondscoach Valéry Demory uit.

Club 100 Basketbal Belgium Belgian Cats

1. Marjorie Carpréaux 157

2. Laurence Van Malderen 147

3. Julie Vanloo 142

4. Marianne Rommel 139

5. Jana Raman 135

6. Ann Wauters 123

7. Antonia Delaere 126

8. Kim Mestdagh 124

9. Patricia De Roo 118

10. Emma Meesseman 114

11. Sofie Hendrickx 108

12. Hanne Mestdagh 101

13. Kyara Linskens 100